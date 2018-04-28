Сутки на фронте: 53 вражеских обстрела, 3 раненых

28 апреля, 2018, 07:16

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 53 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины

При этом боевики продолжают применять запрещенное Минскими соглашениями вооружение, говорится в сводке за сутки пресс-центра штаба АТО от 27 апреля 2018 года.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных 120- и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Водяного. Также минометы калибра 120 мм враг применил в районе Лебединского. Кроме этого, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник неоднократно вел огонь по украинским позициям вблизи Шахты "Бутовка", Невельского, Гнутового, Марьинки, Каменки и Песков, из вооружения БМП и противотанкового ракетного комплекса - под Талаковкой, из гранатометов – возле Авдеевки и Богдановки, крупнокалиберных пулеметов - в районе Опытного, Верхнеторецкого, Широкиного, Павлополя и Пищевика, из стрелкового оружия - по защитниках Авдеевки, Красногоровки, Талаковки и Широкиного, а вблизи Марьинки - велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из 120- и 82-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по украинским позициям под Крымским. Также 120-мм миномет, БМП и гранатометы агрессор задействовал по наших опорных пунктах вблизи Светлодарска.

"В результате вражеского огня трое украинских воинов получили ранения. Пострадавших защитников оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали медицинскую помощь", - отмечается в сообщении.