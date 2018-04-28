Сущенко перевели из "одиночки", - защитник

28 апреля, 2018, 21:08

Незаконно задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко перевели из одиночной камеры

Об этом 28 апреля сообщил общественный защитник Сущенко Марк Фейгин.

"Сущенко снова перевели из одиночки, куда он был помещен сразу после лишения меня адвокатского статуса, в камеру на двоих", - сообщил он.

"Теперь у него есть сокамерник. А до этого заявляли, что перевод в одиночку вызван интересами безопасности. ... Еще будет много чудес", - добавил Фейгин.