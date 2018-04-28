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Супруги из Хмельницкой области выиграли джекпот в Лото-Забава

Перефразируя народную мудрость, можно сказать, что один миллион хорошо, а три - еще лучше

Для семьи миллионеров Митко именно эта цифра является очень символичной, ведь супруги, которые прожили 41 год вместе, имеют 3 детей и 3 внуков. Семья водителя и учительницы из села Сокиринцы Хмельницкой области стала победителем “Лото-Забавы” в 2016 году. Инициатором попробовать удачу была жена Людмила, а вот Виталий был настроен довольно скептически. “Я в этой игре не очень азартный. Это больше жена”, - признается мужчина.

Все дела семья Митко привыкла делать вместе. Выигрыш решили потратить здраво - купили трактор, сеялку, копалку и косилку - теперь подрабатывают с собственной техникой и на полях соседей. “Звонят, говорят: надо сделать огород. Есть время - сажусь и еду. Сделал - люди довольны”, - рассказывает о своей жизни господин Митко.

Кроме того, приобрели машину, обеспечили дом водоснабжением и сделали ремонт. Теперь в планах отправить родных на море. “В этом году хотим отправить дочку с внучкой на отдых. А куда, пусть сами выберут”, - говорит госпожа Людмила.

А вот почувствовали себя настоящими миллионерами Людмила и Виталий уже в Киеве, как участники программы “Два дня из жизни миллионера” от оператора государственных лотерей “М.С .Л.” - а это и фотосессия, рестораны и спа-процедуры, покатались на лимузине и встретились с ведущими “Лото-Забавы”. Всю жизнь супруги прожили скромно, поэтому эти два дня запомнят надолго. Советуют верить в себя, ведь выигрывает только тот, кто играет.

 

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