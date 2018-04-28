Стало известно, когда украинские туристы смогут вылететь из Шарм-эль-Шейха

28 апреля, 2018, 15:32

Авиарейсы для более 200 украинских туристов, которые не смогли вовремя вылететь из Шарм-эль-Шейха (Египет) во Львов, планируется на вечер 28 и ночь 29 апреля

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Руководство туристической компании сообщило, что планирует вывезти туристов, задержавшихся в Шарм-эль-Шейхе двумя рейсами: в 21:00 - вылет самолета в Египет в 16:00, начало трансфера из отеля в аэропорт в 18:00 и в 2:30", - сообщил представитель МИД.

Кирилич подчеркнул, что сроки для вылета украинцев могут измениться, а дело находится на контроле посольства Украины в Египте.