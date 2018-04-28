США может увеличить количество военнослужащих в Польше, – Мэттис
28 апреля, 2018, 22:58
Глава Пентагона Джеймс Мэттис допускает увеличение военного контингента США в Польше. Об этом он заявил во время встречи с польским министром обороны Мариушем Блащаком
Об этом сообщает DW.
Глава оборонного ведомства США подчеркнул, что Польша является союзником Америки по НАТО.
"Мы размещаем войска в НАТО в соответствии с потребностями в обеспечении безопасности. Поэтому мы всегда открыты для подобных дискуссий", – заявил Мэттис.
- Напомним, в 2017 году Польша подписала с США меморандум о закупке ракетных систем Patriot.
- 28 марта, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение на закупку в США систем противовоздушной обороны Patriot стоимостью $4,75 млрд.
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