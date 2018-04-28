Россия заявляет о готовности к новому обмену военнопленными

28 апреля, 2018, 14:06

Новый обмен пленными может состояться уже скоро

Об этом заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, передает Еспресо.TV.

Он пройдет по формату "всех на всех", хотя и будет пошаговым. Это связано с тем, что в Украине находится в 5 раз больше пленных, чем на оккупированных территориях.

Как и когда будет иметь место новый обмен решат 4 мая в Минске.