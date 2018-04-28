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Россия заявляет о готовности к новому обмену военнопленными

Новый обмен пленными может состояться уже скоро

Об этом заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, передает Еспресо.TV.

Он пройдет по формату "всех на всех", хотя и будет пошаговым. Это связано с тем, что в Украине находится в 5 раз больше пленных, чем на оккупированных территориях.

Как и когда будет иметь место новый обмен решат 4 мая в Минске.

  • По словам заместителя главы Верховной Рады Ирины Геращенко, Украина уже давно готова к обмену украинских заложников на 23 россиян и ждет конкретного ответа от представителей РФ и ОРДЛО, тогда как Кремль, по ее словам, затягивает процесс освобождения украинских заложников.

 

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