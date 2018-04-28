Путин поручил создать "правильный" атлас мира
28 апреля, 2018, 09:23
Неизменный президент России Владимир Путин поручил создать атлас мира, который бы не искажал "историческую и географическую правду" о названиях тех или иных объектов
По мнению диктатора, российские названия сейчас вытесняются с карт мира, чему способствует отсутствие современных российских карт, передает пресс-служба Кремля.
"Потакать, не реагировать на искажение справедливости мы не имеем права", - подчеркнул он.
В частности, на заседании попечительского совета Российского географического общества (РГО) он поставил задачу "подготовить новый российский Атлас мира, в котором все подобные случаи будут верно трактоваться".
Президент отметил, что адресует поручение Росреестру, экспертам РГО, а также Министерству обороны.
- Напомним, 5 мая 2018 года состоится очередная инаугурация Путина, который уже около 20 лет единолично правит Россией. Оппозиция готовит на этот день акции протеста под общим названием "Он вам не царь".
- Президент Института Восточного партнерства (Израиль) раввин Авраам Шмулевича считает, что Путин готовится развязать Третью мировую войну, на что ему еще нужно 10 лет.
- Вместе с тем, эксперты все чаще говорят об угрозе распада Российской Федерации на отдельные суверенные государства. По мнению украинского публициста, общественного деятеля и телеведущего Виталия Портникова, подобная судьба может постигнуть Россию через 50 лет.
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