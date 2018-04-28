Путин поручил создать "правильный" атлас мира

28 апреля, 2018, 09:23

Неизменный президент России Владимир Путин поручил создать атлас мира, который бы не искажал "историческую и географическую правду" о названиях тех или иных объектов

По мнению диктатора, российские названия сейчас вытесняются с карт мира, чему способствует отсутствие современных российских карт, передает пресс-служба Кремля.

"Потакать, не реагировать на искажение справедливости мы не имеем права", - подчеркнул он.

В частности, на заседании попечительского совета Российского географического общества (РГО) он поставил задачу "подготовить новый российский Атлас мира, в котором все подобные случаи будут верно трактоваться".

Президент отметил, что адресует поручение Росреестру, экспертам РГО, а также Министерству обороны.