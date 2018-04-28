Правительственный контакт-центр стал доступным для обращений языком жестов
28 апреля, 2018, 13:23
Call-center Кабинета министров посредством Skype-связи начал принимать обращения жестовою языке от граждан с нарушением слуха
Об этом информирует пресс-служба правительства.
"На правительственную "горячую линию" принимаются обращения в органы исполнительной власти с помощью жестового языка", - говорится в сообщении.
Далее гражданам предлагается обращаться через Skype-связь по такому имени:
Правительственная горячая линия 1545-1; 1545-2; 1545-3.
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