Появились фотографии покрытого льдом кратера Марса
28 апреля, 2018, 10:03
Впервые ученым Европейского космического агентства (ЕКА) удалось заполучить снимки покрытого льдом кратера Королева на поверхности Марса
Сделать это удалось с помощью оборудования аппарата Trace Gas Orbiter, предназначенного для изучения происхождения газа в атмосфере планеты, передает Главное.
На снимке можно заметить, что указанная местность по краям покрыта огромным слоем льда. Высота, на которой была сделана фотография, составляет около 400 км над уровнем марсианской поверхности. Фотографирование состоялось 15 апреля этого года, однако снимки были переданы на Землю 26 апреля.
Читайте также: Как выглядит зимний Марс. Фоторепортаж NASA
Изображение было получено путем соединения трех фотографий кратера Королева.
Сам же объект представляет собой 85-км отверстие, расположенное на Северном полюсе Марса.
- По мнению некоторых исследователей, колонизаторами Марса должны стать генетически модифицированные люди, способные выдерживать воздействие радиации.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть