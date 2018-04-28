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Появились фотографии покрытого льдом кратера Марса

Впервые ученым Европейского космического агентства (ЕКА) удалось заполучить снимки покрытого льдом кратера Королева на поверхности Марса

Сделать это удалось с помощью оборудования аппарата Trace Gas Orbiter, предназначенного для изучения происхождения газа в атмосфере планеты, передает Главное.

На снимке можно заметить, что указанная местность по краям покрыта огромным слоем льда. Высота, на которой была сделана фотография, составляет около 400 км над уровнем марсианской поверхности. Фотографирование состоялось 15 апреля этого года, однако снимки были переданы на Землю 26 апреля.

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Изображение было получено путем соединения трех фотографий кратера Королева.

Сам же объект представляет собой 85-км отверстие, расположенное на Северном полюсе Марса.

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