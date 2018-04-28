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Погибшим от взрыва гранаты в Киеве был военный журналист, - СМИ

В результате взрыва гранаты в Дарницком районе Киева погиб 45-летний журналист Виталий Кукса

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники.

Виталий был мобилизован и служил в зоне АТО связистом. Много писал о войне и на военные темы, публиковался во многих украинских изданиях. Служил начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи.

Источники также сообщили имя потерпевшего - 24-летний Андрей Сероштан. Именно он находился за рулем Шевроле.

Также источники ТСН сообщают, что граната разорвалась в руках у Куксы, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты. Причиной трагедии стал семейный конфликт.

Ранее депутат Игорь Мосийчук назвал случившееся семейными разборками между отчимом и пасынком.

  • Взрыв гранаты прогремел в 22:20 пятницы, 27 апреля. Полиция сообщила, что в результате взрыва один человек погиб, еще один получил ранения и перенес операцию в больнице.
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