Погибшим от взрыва гранаты в Киеве был военный журналист, - СМИ
28 апреля, 2018, 19:39
В результате взрыва гранаты в Дарницком районе Киева погиб 45-летний журналист Виталий Кукса
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники.
Виталий был мобилизован и служил в зоне АТО связистом. Много писал о войне и на военные темы, публиковался во многих украинских изданиях. Служил начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи.
Источники также сообщили имя потерпевшего - 24-летний Андрей Сероштан. Именно он находился за рулем Шевроле.
Также источники ТСН сообщают, что граната разорвалась в руках у Куксы, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты. Причиной трагедии стал семейный конфликт.
Ранее депутат Игорь Мосийчук назвал случившееся семейными разборками между отчимом и пасынком.
- Взрыв гранаты прогремел в 22:20 пятницы, 27 апреля. Полиция сообщила, что в результате взрыва один человек погиб, еще один получил ранения и перенес операцию в больнице.
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