Погибшим от взрыва гранаты в Киеве был военный журналист, - СМИ

28 апреля, 2018, 19:39

В результате взрыва гранаты в Дарницком районе Киева погиб 45-летний журналист Виталий Кукса

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники.

Виталий был мобилизован и служил в зоне АТО связистом. Много писал о войне и на военные темы, публиковался во многих украинских изданиях. Служил начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи.

Источники также сообщили имя потерпевшего - 24-летний Андрей Сероштан. Именно он находился за рулем Шевроле.

Также источники ТСН сообщают, что граната разорвалась в руках у Куксы, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты. Причиной трагедии стал семейный конфликт.

Ранее депутат Игорь Мосийчук назвал случившееся семейными разборками между отчимом и пасынком.