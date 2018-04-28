По вопросам безопасности Европы нельзя полагаться только на США, - Меркель

28 апреля, 2018, 11:02

Страны Европейского Союза и Германия должны брать на себя больше ответственности в вопросах собственной безопасности и перестать полагаться на своего мощного партнера в лице США

Эту мысль, впервые высказанную после прихода к власти президента США Дональда Трампа, канцлер ФРГ Ангела Меркель повторила в пятницу во время совместной с ним пресс-конференции в Вашингтоне, передает Укрнформ.

"Время послевоенного порядка, который продолжался более 70 лет после войны, прошло", - констатировала канцлер.

По ее словам, европейцы не могут себе позволить полагаться на то, что когда конфликты происходят у их порога, кто-то другой появится и спасет.

"Мы должны делать свой вклад и он должен расти в ближайшие годы", - сказала Меркель.

Это, пояснила она, касается и военного участия, и задач оказания помощи на развитие других стран, и борьбы с причинами миграции. Но также это касается и того, чтобы быть более активными политически. Канцлер с гордостью отметила, что впервые Германия задействована в малой группе по сирийскому урегулированию, и она хочет сделать свой вклад.

"Это наш долг. Мы должны учиться играть свою роль", - заявила глава немецкого правительства.

ФРГ - большая и экономически мощная страна, но в военной и политической сферах ей еще много предстоит сделать, признала она. Германия вырастает из той роли, когда она не проявляла слишком большой активности много лет после Второй мировой войны, осознавая, что во времена национал-социализма сделала "немыслимо много несправедливости". Теперь немцы, по словам их лидера, должны научиться брать на себя больше ответственности.

При этом она указала на чрезвычайную важность трансатлантических отношений и того, чтобы ЕС и США оставались надежными партнерами и союзниками, в частности в НАТО. Если и есть по отдельным вопросам политические разногласия, то их надо обсуждать, призвала Меркель.

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