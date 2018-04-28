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Партия Саргсяна отказалась выдвигать кандидата на пост премьера Армении

Правящая в Армении Республиканская партия, лидером которой является бывший президент и премьер Серж Саргсян, не будет выдвигать кандидатуру на пост главы нового правительства

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас есть время до 18:00 30 апреля. Мы пока не знаем, есть ли другие кандидаты на пост премьера, кроме Никола Пашиняна", - заявил пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов.

Пока своего кандидата выдвинула только оппозиционная фракция Элк. Им стал лидер протестов Пашинян.

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