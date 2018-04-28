Партия Саргсяна отказалась выдвигать кандидата на пост премьера Армении

28 апреля, 2018, 18:52

Правящая в Армении Республиканская партия, лидером которой является бывший президент и премьер Серж Саргсян, не будет выдвигать кандидатуру на пост главы нового правительства

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас есть время до 18:00 30 апреля. Мы пока не знаем, есть ли другие кандидаты на пост премьера, кроме Никола Пашиняна", - заявил пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов.

Пока своего кандидата выдвинула только оппозиционная фракция Элк. Им стал лидер протестов Пашинян.

Читайте также: Победа ереванского Майдана. Кто контролирует ситуацию и что ожидает Армению