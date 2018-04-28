Партия Саргсяна отказалась выдвигать кандидата на пост премьера Армении
28 апреля, 2018, 18:52
Правящая в Армении Республиканская партия, лидером которой является бывший президент и премьер Серж Саргсян, не будет выдвигать кандидатуру на пост главы нового правительства
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"У нас есть время до 18:00 30 апреля. Мы пока не знаем, есть ли другие кандидаты на пост премьера, кроме Никола Пашиняна", - заявил пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов.
Пока своего кандидата выдвинула только оппозиционная фракция Элк. Им стал лидер протестов Пашинян.
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- Напомним, 16 апреля, в столице Армении Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
- Уже на следующий день Саргсяна назначили премьер-министром, несмотря на массовые протесты.
- 22 апреля в Ереване задержали лидера оппозиции Никола Пашиняна во время акции протеста.
- В общем, 22 апреля были задержаны по меньшей мере 277 протестующих.
- Перед этим сорвался диалог между премьер-министром страны Сержем Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном.
- 23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку в результате массовых протестов.
- 25 апреля лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников вновь выйти на протесты.
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