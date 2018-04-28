Наемники ЧВК "Вагнера" уже воюют в Африке, где Кремль пытается вернуть себе влияние сразу в нескольких странах

28 апреля, 2018, 15:15

Российские военные инструкторы, советники и наемники из частных военных компаний появились и уже активно действуют в Центральной и Восточной Африке, а российские политтехнологи задействованы в подготовке важных выборов сразу в нескольких африканских государствах

Кремль стремительно пытается вернуть влияние, которое имел СССР во многих регионах планеты, и даже приобрести абсолютно новых союзников, передает Радио Свобода.

По данным многих источников, во главе "африканского проекта" Москвы стоит приближенный к Путину и его клану петербургский миллиардер Евгений Пригожин, которого связывают с финансированием "фабрики троллей" в Ольгине и так называемой ЧВК Вагнера рожденного в Украине офицера ГРУ Дмитрия Уткина.

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Еще в апреле московская газета "КоммерсантЪ" сообщила, что политтехнологи Пригожина начали работать в нескольких странах Африки, в частности, в ЮАР, Кении и Мадагаскаре, где на ближайшие год-два намечены президентские или парламентские выборы. Проект Пригожина в Африке, который координирует политтехнолог Ярослав Игнатовский, рассчитан на 2 года, его предполагаемая цель - заработать на экспорте "проверенных" политтехнологий из России. Возможно, люди Пригожина также нацелились и на Нигерию, Ливию, Зимбабве и Чад. По данным "Коммерсанта", участники проекта - только мужчины со знанием иностранных языков, которые не афишируют свою работу.

К тому же, Москва, официально и неофициально, устанавливает свое военное присутствие в Центральноафриканской Республике, с которой в декабре 2017 года в Сочи, во время визита в Россию президента ЦАР Фостен-Аршанжа Туадера, было заключено военное соглашение. Оно предусматривает поставки официальному правительству в Банги реактивного оружия, пулеметов, автоматов и пистолетов, а также обучение 1300 бойцов центральноафриканской армии.

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Однако, как пишут журналисты из независимой группы Conflict Intelligence Team (CIT), которые уже несколько месяцев внимательно следят за новым "африканским проектом" Кремля, "за формулировкой о "гражданских инструкторах" кроется, скорее всего, отряд наемников из связанной с Кремлем и Пригожиным "ЧВК Вагнера".

По данным Le Monde, российским военным в ЦАР передан в полное распоряжение дворец Беренго вблизи столицы Банги - бывшая государственная резиденция площадью 40 га знаменитого центральноафриканского президента-императора Жан-Бедела Бокасса, правившего с 1966 по 1979 год, и там же похороненного.

Авторы текста из группы CIT со ссылкой на центральноафриканские и французские СМИ и другие источники указывают на то, что российские "инструкторы" также разместились вблизи месторождений золота, алмазов и урана.

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Кроме того, они охраняют действующего лидера ЦАР.

Фактически россияне заняли в ЦАР место французских военных, выведенных оттуда в 2016 году.

Справка

В Африке россияне также активно вмешиваются в дела Судана и Ливии.

Например, в Ливии они поддерживают фельдмаршала Халифа Хафтара, выступающего против признанного международным сообществом правительства Фаеза Сараджа.