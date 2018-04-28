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НАБУ расследует несколько производств в отношении Порошенко и его окружения, - сотрудник

Внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко заявил, что детективы НАБУ, по его собственным данным, расследуют несколько весомых дел относительно коррупционных преступлений, к которым якобы причастен Порошенко и его ближайшее окружение

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"...И я уверен, что ему не избежать справедливого наказания. Поэтому когда он получит приговор в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, то таки войдет в историю и будет служить примером для следующих поколений - примером пожизненного позора", - подчеркнул он.

Других подробностей Шевченко не приводит.

  • Напомним, президентские полномочия Порошенко заканчиваются весной 2019 года.
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