На улице Городецкого горит жилой дом

28 апреля, 2018, 15:56

В центре Киева на улице Городоцкого произошел пожар в жилом доме

Как удалось выяснить Вартовым.Еспресо, пламя вспыхнуло на шестом этаже здания и перекинулось на крышу.

Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. По словам ГСЧС пострадавших нет. На месте работают спасатели и пожарные. Движение по улице Архитектора Городецкого перекрыто.