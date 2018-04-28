На улице Городецкого горит жилой дом
28 апреля, 2018, 15:56
В центре Киева на улице Городоцкого произошел пожар в жилом доме
Как удалось выяснить Вартовым.Еспресо, пламя вспыхнуло на шестом этаже здания и перекинулось на крышу.
Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. По словам ГСЧС пострадавших нет. На месте работают спасатели и пожарные. Движение по улице Архитектора Городецкого перекрыто.
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