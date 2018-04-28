На столичной Михайловской площади празднуют 100-летие Киевского Пласта
28 апреля, 2018, 14:21
В субботу, 28 апреля 2018 года, тысяча пластунов собрались в Киеве, где состоится торжественный церемониал празднования Дня пластовой присяги
Об этом передает Еспресо.TV.
Украинские скауты сегодня составят свою традиционную присягу, а также помянут своих собратьев, которые погибли на войне с Россией.
Кроме того, будут отмечены активные пластуны за их вклад в развитие организации.
- Пласт является старейшей и самой многочисленной молодежной организацией в Украине.
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