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На Мадагаскаре более тысячи протестующих требуют отставки президента, есть погибшие

В столице Мадагаскара Антананариву более тысячи оппозиционных активистов вышли на митинг с требованием отставки действующего президента Эре Радзаунаримампианина

Об этом сообщает AFP.

Протестные антиправительственные акции продолжаются уже восьмой день. Официально сообщается, что в первый день митинга погибли два человека и 16 получили ранения. Однако участники протеста заявляют о большем количестве погибших.

Оппозиция обвиняет правительство в попытке вывести ее из гонки за семь месяцев до президентских выборов с помощью новых законов о выборах, которые, по их мнению, направлены на укрепление сил правящей партии.

Они утверждают, что новые законы могут лишить некоторых статуса кандидатов на президентских выборах.

Активисты призывают конституционный суд исследовать новый закон, а также отстранить от должности действующего президента Эре Радзаунаримампианина.

"Демонстрации не останавливаются в столице Мадагаскара. Уже неделя протестов. Баланс: 3 погибших и десятки раненых", – сообщает очевидец событий.

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