На фронте - 21 обстрел, пятеро раненых и травмированных

28 апреля, 2018, 19:59

В субботу в зоне проведения АТО боевики осуществили 21 обстрел, трое украинских бойцов получили ранения, двое получили боевые травмы

Об этом вечером 28 апреля сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На донецком направлении боевики вели обстрелы возле Авдеевки из запрещенных "Минском" минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под Богдановкой и Новотроицким боевики применили минометы калибра 120 мм, из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по силам АТО возле шахты "Бутовка", из гранатометов – возле Талаковки, из крупнокалиберных пулеметов – в районе Гнутова и Водяного, стрелковое оружие применили возле Широкина, Гнутова, Талаковки и Каменки. Возле Марьинки огонь вел снайпер.

На луганском направлении опорные пункты сил АТО вблизи Новотошковского обстреляны из запрещенных 120- и 82-мм минометов. Минометы калибра 120 мм противник применил под Троицким и Луганским, из 82-мм минометов и гранатометов огонь велся вблизи Причепиловки, из вооружения БМП – возле Троицкого, из гранатометов – в районе Луганского.