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Московский патриархат поощряет писать жалобы патриарху Варфоломею с просьбой не поддерживать поместную церковь в Украине

Предстоятель УПЦ МП с народными депутатами из пророссийского "Оппоблока" Новинским, Вилкулом и Добкиным
фото: mnyug.com
Руководство УПЦ Московского патриархата просит верующих направлять письма Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой не предоставлять томос об автокефалии Украинской православной церкви

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Укринформ.

В епархии УПЦ МП поступили десятки тысяч бланков письма Вселенскому патриарху, которые надо заполнить по предоставленному образцу. Верующим предлагается обратиться к патриарху с просьбой "не узаконивать раскол" и выразить протест против создания Единой поместной на основе "раскольнических группировок УПЦ КП и УАПЦ".

Только на одну епархию поступило 20 тысяч бланков, которые должны заполнить в течение выходных.

Фактически таким образом руководство УПЦ МП хочет сорвать предоставление томоса.

Вместе с предложенной формой верующим выдают памятку, в которой их убеждают, что предоставление томоса УПЦ КП и УАПЦ якобы является нарушением их конституционных прав.

По данным источников агентства, священники, подчиняясь начальству, такие формы начали заполнять в Запорожской епархии, однако отказались заполнять в Хмельницкой.

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