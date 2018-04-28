Московский патриархат поощряет писать жалобы патриарху Варфоломею с просьбой не поддерживать поместную церковь в Украине
фото: mnyug.com
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Укринформ.
В епархии УПЦ МП поступили десятки тысяч бланков письма Вселенскому патриарху, которые надо заполнить по предоставленному образцу. Верующим предлагается обратиться к патриарху с просьбой "не узаконивать раскол" и выразить протест против создания Единой поместной на основе "раскольнических группировок УПЦ КП и УАПЦ".
Только на одну епархию поступило 20 тысяч бланков, которые должны заполнить в течение выходных.
Фактически таким образом руководство УПЦ МП хочет сорвать предоставление томоса.
Вместе с предложенной формой верующим выдают памятку, в которой их убеждают, что предоставление томоса УПЦ КП и УАПЦ якобы является нарушением их конституционных прав.
По данным источников агентства, священники, подчиняясь начальству, такие формы начали заполнять в Запорожской епархии, однако отказались заполнять в Хмельницкой.
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