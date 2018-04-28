Меркель на встрече с Трампом поддержала защиту Украины с помощью жестких антироссийских санкций

28 апреля, 2018, 08:42

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявила, что поддерживает использование жестких санкций в отношении России для обеспечения территориальной целостности Украины

Такие слова прозвучали в ответ на вопрос к Меркель, опасается ли она, что США вводят слишком жесткие санкции в отношении России, которые серьезно вредят и немецких компаниям, передает Голос Америки.

"Принцип территориальной целостности страны, как в случае Украины, должен быть поддержан и обеспечен действиями", - рассказала Меркель о содержании санкций в отношении России.

Визит Меркель в США происходит лишь через несколько дней после приезда президента Франции Макрона. В центре тем ее встречи с Трампом торговля между странами, расходы Германии на оборону и др.

Также во время совместного брифинга с Трампом, который состоялся вечером в пятницу, 27 апреля 2018 года, канцлер отметила, что довольна диалогом с США.

"Мы очень тесно работаем вместе против незаконных действий России, как, например, аннексия Крыма и вызванная Россией ситуация на востоке Украины. Мне очень приятно сказать, что мы тесно сотрудничаем с администрацией США, дополняя Минский формат", - отметила Меркель.

При этом она подчеркнула, что международное сообщество должно реагировать на недопустимые действия Кремля не только в Украине, но и в Сирии:

"Санкции же находятся в компетенции Конгресса. Мы же тесно работаем с представителями Администрации и Минфина США и обмениваемся мнениями по поводу вторичного влияния санкций. Мы обращаем внимание на конфликты, которые мы имеем при участии России, например в Сирии. Мы соглашаемся по многим вопросам. Никто не заинтересован в том, чтобы не было хороших отношений с Россией, но когда есть конфликты, когда происходит что-то, как, например, в Украине, надо называть вещи своими именами".

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