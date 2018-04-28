Меркель на встрече с Трампом поддержала защиту Украины с помощью жестких антироссийских санкций
Такие слова прозвучали в ответ на вопрос к Меркель, опасается ли она, что США вводят слишком жесткие санкции в отношении России, которые серьезно вредят и немецких компаниям, передает Голос Америки.
"Принцип территориальной целостности страны, как в случае Украины, должен быть поддержан и обеспечен действиями", - рассказала Меркель о содержании санкций в отношении России.
Визит Меркель в США происходит лишь через несколько дней после приезда президента Франции Макрона. В центре тем ее встречи с Трампом торговля между странами, расходы Германии на оборону и др.
Также во время совместного брифинга с Трампом, который состоялся вечером в пятницу, 27 апреля 2018 года, канцлер отметила, что довольна диалогом с США.
"Мы очень тесно работаем вместе против незаконных действий России, как, например, аннексия Крыма и вызванная Россией ситуация на востоке Украины. Мне очень приятно сказать, что мы тесно сотрудничаем с администрацией США, дополняя Минский формат", - отметила Меркель.
При этом она подчеркнула, что международное сообщество должно реагировать на недопустимые действия Кремля не только в Украине, но и в Сирии:
"Санкции же находятся в компетенции Конгресса. Мы же тесно работаем с представителями Администрации и Минфина США и обмениваемся мнениями по поводу вторичного влияния санкций. Мы обращаем внимание на конфликты, которые мы имеем при участии России, например в Сирии. Мы соглашаемся по многим вопросам. Никто не заинтересован в том, чтобы не было хороших отношений с Россией, но когда есть конфликты, когда происходит что-то, как, например, в Украине, надо называть вещи своими именами".
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- Как уже сообщалось, во время посещения Соединенных Штатов глава немецкого правительства должна обсудить с Трампом судьбу российского газового трубопровода "Северный поток - 2".
- Пока полной информации об этом пункте переговоров еще нет.
- ФРГ, напомним, отстаивает необходимость завершения и запуска газопровода, тогда как США выступают против.
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