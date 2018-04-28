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Кремль не пригласил президента Сербии на инаугурацию Путина

Президент Сербии Александар Вучич не получил приглашения на инаугурацию президента России Владимира Путина, которая состоится в Москве 7 мая

Об этом сообщает сербское издание Blic.

В офисе президента Сербии сообщили, что Вучич в день инаугурации Путина совершит официальный визит в Анкару, где проведет встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В администрации также утверждают, что поездка в Турцию была запланирована несколько месяцев назад, и не комментируют решение Кремля не присылать приглашения.

Однако, по мнению издания, решением не приглашать Вучича президент России показал ему, что не считает сербского президента "своим человеком".

Отмечается, что для этого есть как минимум две причины. Во-первых, тесная связь Вучича с канцлером Германии Ангелой Меркель. Менее чем за полтора месяца Вучич и Меркель виделись дважды.

Вторая причина - это невозможность договориться с Белградом о дипломатическом статусе российского гуманитарного центра в Нише.

В то же время приглашение на инаугурацию получил президент Республики Сербской Милорад Додик, известный своей пророссийской позицией.

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