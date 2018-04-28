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КОРД получит современные немецкие автоматы и винтовки европейского образца, - Князев

До конца 2018 года Нацполиция получит 250 современных винтовок для подразделения специального назначения КОРД и несколько тысяч современных немецких автоматов

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба НП.

По его словам, до конца года все подразделения КОРДа будут обеспечены современным вооружением.

"Мы ожидаем поставку 250 современных винтовок европейского образца. Также намерены заключить соглашения и получить несколько тысяч современных немецких автоматов, которыми будут пользоваться прежде всего спецназ полиции и патрульная полиция", - заявил Князев.

Он также подчеркнул, что подразделения будут обеспечены форменной одеждой и необходимыми специальными средствами, которые помогут бойцам выжить в экстремальных условиях.

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