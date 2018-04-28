КОРД получит современные немецкие автоматы и винтовки европейского образца, - Князев
28 апреля, 2018, 17:59
По его словам, до конца года все подразделения КОРДа будут обеспечены современным вооружением.
До конца 2018 года Нацполиция получит 250 современных винтовок для подразделения специального назначения КОРД и несколько тысяч современных немецких автоматов
Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба НП.
По его словам, до конца года все подразделения КОРДа будут обеспечены современным вооружением.
"Мы ожидаем поставку 250 современных винтовок европейского образца. Также намерены заключить соглашения и получить несколько тысяч современных немецких автоматов, которыми будут пользоваться прежде всего спецназ полиции и патрульная полиция", - заявил Князев.
Он также подчеркнул, что подразделения будут обеспечены форменной одеждой и необходимыми специальными средствами, которые помогут бойцам выжить в экстремальных условиях.
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