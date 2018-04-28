 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Годовщина создания Ваффен СС дивизии "Галичина" - это не праздник для украинцев, - Вятрович

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково - как пушечное мясо

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Годовщина создания Ваффен СС дивизии "Галичина" - не праздник для украинцев. В немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково - как пушечное мясо", - заявил Вятрович.

По его словам, разница лишь в том, что мобилизованных в дивизии "Галичина" учили год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу.

Читайте также: 110 лет назад родился основатель и первый командир УПА Тарас Боровец

"Но это не из любви немцев к украинцам. Они лишь рационально использовали человеческие ресурсы, которых у них было меньше чем у россиян", - подчеркнул историк.

Справка

Четырнадцатая гренадерская дивизия Ваффен СС "Галичина" - подразделение в составе войск Ваффен-СС Германии, которое существовало в 1943-1945 годах и был укомплектован украинцами. С 19 апреля 1945 г. подразделение получило новое название - 1-я Украинская дивизия УНА.

Полное название дивизии "Галичина" - дивизия Waffen SS Galitchina.

Waffen - это "войска СС" или "оружие СС".

Днем основания дивизии "Галичина" считается 28 апреля 1943 года, когда об этом было объявлено на торжествах во Львове.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 апреля, 2018 суббота

27 апреля, 2018 пятница

больше новостей

28 апреля, 2018 суббота

27 апреля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать