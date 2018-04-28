Годовщина создания Ваффен СС дивизии "Галичина" - это не праздник для украинцев, - Вятрович

28 апреля, 2018, 12:28

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково - как пушечное мясо

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Годовщина создания Ваффен СС дивизии "Галичина" - не праздник для украинцев. В немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково - как пушечное мясо", - заявил Вятрович.

По его словам, разница лишь в том, что мобилизованных в дивизии "Галичина" учили год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу.

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"Но это не из любви немцев к украинцам. Они лишь рационально использовали человеческие ресурсы, которых у них было меньше чем у россиян", - подчеркнул историк.

Справка

Четырнадцатая гренадерская дивизия Ваффен СС "Галичина" - подразделение в составе войск Ваффен-СС Германии, которое существовало в 1943-1945 годах и был укомплектован украинцами. С 19 апреля 1945 г. подразделение получило новое название - 1-я Украинская дивизия УНА.

Полное название дивизии "Галичина" - дивизия Waffen SS Galitchina.

Waffen - это "войска СС" или "оружие СС".

Днем основания дивизии "Галичина" считается 28 апреля 1943 года, когда об этом было объявлено на торжествах во Львове.