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Германия может остановить продажу оружия в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Турцию

В парламенте Германии предложили законопроект, направленный на запрет экспорта оружия в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию за их участие в военных конфликтах

Об этом сообщает Al Jazeera.

Цель законопроекта - предотвратить экспорт оружия и связанных товаров и услуг в страны, которые могут их использовать для нарушений прав человека.

Проект, предложенный партией "Левые", сосредотачивается преимущественно на Саудовской Аравии и ОАЭ за их роль в войне в Йемене, но также выделяет Турцию за военную операцию на севере Сирии.

В случае утверждения закон не только запретит заключение соглашений с этими странами, но и остановит ранее заключенные соглашения.

В законопроекте конкретно речь идет о соглашении, заключенном между Германией и Турцией для обслуживания нескольких танков Leopard. Эти танки использовались во время операции "Оливковая ветвь" в северной Сирии против курдских групп.

В документах также упоминаются патрульные катера, купленные Саудовской Аравией, которые использовались для блокировки портов Йемена.

В период с 2013 по 2017 год Саудовская Аравия была одним из крупнейших покупателей немецкого вооружения на общую сумму $1,2 млрд.

В январе немецкое правительство уже объявило, что прекратит весь экспорт оружия в страны, участвующие в нынешней войне в Йемене, но этот законопроект будет распространяться на уже заключенные соглашения.

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