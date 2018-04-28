Экс-заместитель главы СДПУ(о) стал консультантом "Батькивщины"

28 апреля, 2018, 13:04

Журналист, медиа-менеджер, политтехнолог и политик Алексей Мустафин, который в феврале уволился с должности генпродюсера новостей "Медиа Группа Украина" и возглавил аналитический центр, возвращается к предоставлению консультаций по вопросам СМИ для крупных политпроектов

Об этом он написал в Facebook.

"Да, я возвращаются к медиа-консультированию отечественных политиков. Да, сотрудничать с "Батькивщиной". Ее предложение показалось мне интересным. Нет, я не вступаю в партию. Нет, меня не уполномочивают выступать от имени "Батькивщины" или поддерживать ее инициативы. Мои высказывания и оценки - исключительно мои и за них отвечаю только я. Просто считал необходимым поставить в известность о своем сотрудничестве", - написал Мустафин.

Читайте также: Вакарчук - президент, Зеленский - премьер. Почему это не очень смешно

По информации Детектор медиа, Алексей Мустафин в 1994-1997 годах входил в журналистскую команду, которая создавала информационно-аналитическую телепрограмму "Послесловие" Александра Ткаченко. В 1997-м работал завотделом международных новостей в Телевизионной службе новостей (ТСН) под руководством Александра Ткаченко на телеканале 1+1.

С 1990 года - времени основания партии СДПУ(о) - находится в ее рядах, с апреля 2005 года по сентябрь 2010 года включительно был заместителем главы СДПУ(о).

С 1998 года - заместитель шеф-редактора, в 2001-2005 годах - шеф-редактор службы новостей телеканала "Интер". Автор программы "Послезавтра" (2003-2005). В 2006-2011 годах - заместитель председателя правления по информационному вещанию телеканала СТБ, главный редактор, руководитель программы новостей "Окна". С мая 2011 года возглавлял департамент документальных и публицистических проектов СТБ.

Читайте также: Оксана Забужко: забудьте слово "лидеры"

В 2012-2013 гг. был консультантом Партии регионов по вопросам взаимодействия с со средствами массовой информации.

В 2013-2016 годах - генеральный директор телеканала "Мега".