Экс-заместитель главы СДПУ(о) стал консультантом "Батькивщины"
Об этом он написал в Facebook.
"Да, я возвращаются к медиа-консультированию отечественных политиков. Да, сотрудничать с "Батькивщиной". Ее предложение показалось мне интересным. Нет, я не вступаю в партию. Нет, меня не уполномочивают выступать от имени "Батькивщины" или поддерживать ее инициативы. Мои высказывания и оценки - исключительно мои и за них отвечаю только я. Просто считал необходимым поставить в известность о своем сотрудничестве", - написал Мустафин.
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По информации Детектор медиа, Алексей Мустафин в 1994-1997 годах входил в журналистскую команду, которая создавала информационно-аналитическую телепрограмму "Послесловие" Александра Ткаченко. В 1997-м работал завотделом международных новостей в Телевизионной службе новостей (ТСН) под руководством Александра Ткаченко на телеканале 1+1.
С 1990 года - времени основания партии СДПУ(о) - находится в ее рядах, с апреля 2005 года по сентябрь 2010 года включительно был заместителем главы СДПУ(о).
С 1998 года - заместитель шеф-редактора, в 2001-2005 годах - шеф-редактор службы новостей телеканала "Интер". Автор программы "Послезавтра" (2003-2005). В 2006-2011 годах - заместитель председателя правления по информационному вещанию телеканала СТБ, главный редактор, руководитель программы новостей "Окна". С мая 2011 года возглавлял департамент документальных и публицистических проектов СТБ.
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В 2012-2013 гг. был консультантом Партии регионов по вопросам взаимодействия с со средствами массовой информации.
В 2013-2016 годах - генеральный директор телеканала "Мега".
- Очередные выборы главы Украинского государства пройдут 31 марта 2019 года, то есть уже меньше, чем через 1 год.
- В эфире Еспресо.TV о своем намерении баллотироваться на высший государственный пост в 2019 году уже заявили глава движения "Волна", генерал-майор юстиции Виктор Чумак и лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок.
- Как отметил Чумак, несколько оппозиционных сил проведут совместные праймериз, на которых будет определен единый кандидат в президенты от оппозиции. Тягнибок тоже считает, что правые силы должны выдвинуть единого кандидата.
- Кроме того, осенью 2019-го должны пройти выборы в Верховную Раду.
- По словам журналиста и публициста Виталия Портникова, существует опасный сценарий, по которому в 2021 году Москва может сделать бывшего главу СДПУ(о), а ныне руководителя проекта "Украинский выбор" Виктора Медведчука карманным "президентом Украины".
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