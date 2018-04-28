 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Для избежания подкупа избирателей следует узаконить оплачиваемую отказ от голосования, - депутат


фото: region.uz.ua
Чтобы получить "качественного избирателя", на уровне законодательства следует внедрить возможность отдельных избирателей не голосовать в обмен на материальную помощь размером в 6 тыс. грн

Об этом заявил депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко в эфире Еспресо.TV, комментируя последние президентские рейтипнги, по которым шансы на попадание во второй тур появились у певцов и известных комиков.

По его мнению, подобное ограничивающее мероприятие обеспечит участие в выборах исключительно сознательных избирателей с осмыленными взглядами.

Читайте также: Вакарчук - президент, Зеленский - премьер. Почему это не очень смешно

"У меня есть простое предложение, которое я рекламирую уже второй год подряд. Все очень просто и, кстати, в рамках конституционных прав. Тем людям, которые готовы продать свой голос или не ценят свой голос, предложить единовременную социальную помощь из государственного бюджета. Они получат социальную помощь, например 6 тыс. грн, и теряют право голосовать на 10 лет", - отметил Мирошниченко.

Таким образом, добавил он, количество избирателей сократится в 3-4 раза", а также из избирательных списков будет исключен тот, "кто не ходит на выборы".

"Что это дает? Это запускает украинскую экономику. Общество использует эту одноразовую помощь, чтобы пойти на рынок что-то купить. Но вместе с тем мы получим качественного избирателя, который ценит свое право голосовать. Поверьте, на тех избирателей не деньги, не агитация популистов не будет влиять", - отметил Мирошниченко.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 апреля, 2018 суббота

27 апреля, 2018 пятница

больше новостей

28 апреля, 2018 суббота

27 апреля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать