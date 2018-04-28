Для избежания подкупа избирателей следует узаконить оплачиваемую отказ от голосования, - депутат
Об этом заявил депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко в эфире Еспресо.TV, комментируя последние президентские рейтипнги, по которым шансы на попадание во второй тур появились у певцов и известных комиков.
По его мнению, подобное ограничивающее мероприятие обеспечит участие в выборах исключительно сознательных избирателей с осмыленными взглядами.
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"У меня есть простое предложение, которое я рекламирую уже второй год подряд. Все очень просто и, кстати, в рамках конституционных прав. Тем людям, которые готовы продать свой голос или не ценят свой голос, предложить единовременную социальную помощь из государственного бюджета. Они получат социальную помощь, например 6 тыс. грн, и теряют право голосовать на 10 лет", - отметил Мирошниченко.
Таким образом, добавил он, количество избирателей сократится в 3-4 раза", а также из избирательных списков будет исключен тот, "кто не ходит на выборы".
"Что это дает? Это запускает украинскую экономику. Общество использует эту одноразовую помощь, чтобы пойти на рынок что-то купить. Но вместе с тем мы получим качественного избирателя, который ценит свое право голосовать. Поверьте, на тех избирателей не деньги, не агитация популистов не будет влиять", - отметил Мирошниченко.
- Напомним, бывший народный депутат, политолог Тарас Чорновил заявил, что популярный певец Святослав Вакарчук будет выставлять свою кандидатуру на пост президента в 2019 году, а 2014-го.
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