Для избежания подкупа избирателей следует узаконить оплачиваемую отказ от голосования, - депутат

28 апреля, 2018, 10:23

Чтобы получить "качественного избирателя", на уровне законодательства следует внедрить возможность отдельных избирателей не голосовать в обмен на материальную помощь размером в 6 тыс. грн

Об этом заявил депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко в эфире Еспресо.TV, комментируя последние президентские рейтипнги, по которым шансы на попадание во второй тур появились у певцов и известных комиков.

По его мнению, подобное ограничивающее мероприятие обеспечит участие в выборах исключительно сознательных избирателей с осмыленными взглядами.

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"У меня есть простое предложение, которое я рекламирую уже второй год подряд. Все очень просто и, кстати, в рамках конституционных прав. Тем людям, которые готовы продать свой голос или не ценят свой голос, предложить единовременную социальную помощь из государственного бюджета. Они получат социальную помощь, например 6 тыс. грн, и теряют право голосовать на 10 лет", - отметил Мирошниченко.

Таким образом, добавил он, количество избирателей сократится в 3-4 раза", а также из избирательных списков будет исключен тот, "кто не ходит на выборы".

"Что это дает? Это запускает украинскую экономику. Общество использует эту одноразовую помощь, чтобы пойти на рынок что-то купить. Но вместе с тем мы получим качественного избирателя, который ценит свое право голосовать. Поверьте, на тех избирателей не деньги, не агитация популистов не будет влиять", - отметил Мирошниченко.