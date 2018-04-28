Чубаров назвал Керченский мост частью контрибуции за ущерб, который Россия нанесла Украине
Об этом он сказал в интервью порталу Обозреватель, отвечая на вопрос о том, "заинтересована ли Украина в том, чтобы мост остался стоять, или все-таки в том, чтобы его разрушили".
"Я все еще принадлежу к тем людям, которые считают, что его обслуживание и содержание будет очень проблематичным. Все будет зависеть от того, какой будет Россия после того, как она изменится. В любом случае мы должны исходить из того, что в 2014 году Россия, нарушая все международные договоры, принципы, нормы, оккупировала Крым", - сказал Чубаров.
Он уточнил, что в случае, если мост выстоит и будет пригоден к эксплуатации, "нет никакой другой формы эксплуатации, как создание специального международного консорциума".
"Россия как страна-оккупант этот мост должна полностью передать как контрибуцию за нанесенный ущерб и прочее этому международному консорциуму. В договоре о передаче должны быть предусмотрены меры реакции, если Россия каким-то образом попытается его себе в дальнейшем переподчинить или вернуть. Мост - это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине", - пояснил глава Меджлиса крымских татар.
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