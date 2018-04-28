Чубаров назвал Керченский мост частью контрибуции за ущерб, который Россия нанесла Украине

28 апреля, 2018, 12:03

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что Россия должна полностью передать мост, строящийся через Керченский пролив, международному консорциуму как контрибуцию за нанесенный вследствие аннексии Крыма ущерб Украине

Об этом он сказал в интервью порталу Обозреватель, отвечая на вопрос о том, "заинтересована ли Украина в том, чтобы мост остался стоять, или все-таки в том, чтобы его разрушили".

"Я все еще принадлежу к тем людям, которые считают, что его обслуживание и содержание будет очень проблематичным. Все будет зависеть от того, какой будет Россия после того, как она изменится. В любом случае мы должны исходить из того, что в 2014 году Россия, нарушая все международные договоры, принципы, нормы, оккупировала Крым", - сказал Чубаров.

Он уточнил, что в случае, если мост выстоит и будет пригоден к эксплуатации, "нет никакой другой формы эксплуатации, как создание специального международного консорциума".

"Россия как страна-оккупант этот мост должна полностью передать как контрибуцию за нанесенный ущерб и прочее этому международному консорциуму. В договоре о передаче должны быть предусмотрены меры реакции, если Россия каким-то образом попытается его себе в дальнейшем переподчинить или вернуть. Мост - это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине", - пояснил глава Меджлиса крымских татар.