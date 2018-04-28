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Часть украинских туристов вылетела из Египта

Украинские туристы, которые не смогли вылететь из Египта в пятницу, в субботу вечером вылетели из аэропорта в Шарм-эль-Шейха во Львов

Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

"Самолет по направлению Шарм-эль-Шейх–Львов – в воздухе. Следующие рейсы – в Киев", – написал он в 21:18.

  • Как сообщалось, украинские туристы с 27 апреля не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха в Украину. Среди более 200 человек около 40 – дети.
  • После этого Кирилич сообщил, что авиарейсы для украинских туристов, которые не смогли вовремя вылететь из Шарм-эль-Шейха во Львов, планируются на вечер 28 и ночь 29 апреля.
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