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Британия не будет признавать российские дипломы

Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на посольство РФ в Лондоне.

Кроме того, по информации посольства, в английских школах также проводятся разнообразные политизированные опросы и антироссийские высказывания педагогов, что делает обучение некомфортным для российских учащихся".

В сообщении посольства говорится, что британские СМИ сообщают о значительном (почти 40%) сокращении числа учеников-россиян в британских частных школах за последние два года.

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