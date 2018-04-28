Британия не будет признавать российские дипломы

28 апреля, 2018, 07:50

Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на посольство РФ в Лондоне.

Кроме того, по информации посольства, в английских школах также проводятся разнообразные политизированные опросы и антироссийские высказывания педагогов, что делает обучение некомфортным для российских учащихся".

В сообщении посольства говорится, что британские СМИ сообщают о значительном (почти 40%) сокращении числа учеников-россиян в британских частных школах за последние два года.