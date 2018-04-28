Боевики бьют из тяжелого оружия во время ремонта ДФС, - наблюдатели
Об этом 28 апреля сообщили в пресс-центре штаба АТО со ссылкой на заявление украинской стороны СЦКК.
"Начиная с 10:00 боевики трижды обстреляли прилегающие к ДФС территории с применением минометов 82 и 120 калибра и стрелкового оружия. Обстрел района ДФС боевики осуществили несмотря на проведение здесь зеркального патрулирования наблюдателями украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ", - говорится в заявлении.
В результате действий боевиков безопасное передвижение рабочего персонала к ДФС для обеспечения работы станции сорвано.
"Обстрел боевиками ДФС, которая обеспечивает водой почти 600 тысяч жителей Донбасса, является очередной провокацией с целью скомпрометировать ВСУ", - подчеркнули наблюдатели с украинской стороны СЦКК.
- Напомним, в течение прошлых суток пророссийские бандформирования более полусотни раз открывали огонь по позициям защитников Украины.
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