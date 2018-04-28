Армянская оппозиция сегодня проведет митинг в третьем по величине городе страны. 1 мая - выборы премьера в парламенте

28 апреля, 2018, 09:42

В субботу, 28 апреля 2018 года, состоится массовая акция сторонников армянского оппозиционного блока "Элк" и ее лидера Никола Пашиняна в Ванадзоре, третьем по величине городе Армении

Об этом сообщает Kavkaz-Uzel.

Вчера, 27 апреля, противники действующей власти, которая сейчас принадлежит Республиканской партии (РПВ), собирались на акцию в городе Гюмри, где их было 10 тыс. людей, что является довольно неожиданным, отмечают журналисты.

Кроме того, 27 апреля и.о. премьер-министра, республиканец Карен Карапетян, который возглавил правительство после громкой отставки с премьерской должности одиозного Сержа Саргсяна, второй раз отказался от публичных переговоров с Пашиняном.

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В свою очередь, Пашинян призвал своих сторонников не выходить 27 и 28 апреля на митинги в Ереване, чтобы "отдохнуть" и 29-го начать новую волну уличных акций.

1 мая парламент Армении выберет нового премьера. Оппозиция требует поставить во главе правительства Пашиняна.

Справка

В национальном собрании Армении 105 депутатов. Чтобы победить на выборах, кандидату в премьеры надо набрать 50% голосов плюс еще один, то есть не менее 53. В блоке "Элк", лидером которого является Пашинян, 9 мандатов, у "Блока Царукяна" - 31, у АРФ "Дашнакцутюн" - 7. В случае, если все депутаты этих партий поддержат Пашиняна, для победы ему нужны еще 6 голосов представителей правящей Республиканской партии Армении.

По мнению политологов, Пашинян получит необходимые голоса, если "Блоку Царукяна" и АРФ "Дашнакцутюн" пообещают министерские портфели, а членам РПА - неприкосновенность их бизнес-интересов.