5-й фестиваль кино и урбанистики "86" состоится в Славутиче с 9 по 13 мая

28 апреля, 2018, 10:40

Тема этого года - Что-то неуловимое / Something in the air. Программа состоит из трех частей: кино, музыка и урбанистика. В секции кино представлено полтора десятка полнометражных документальных фильмов и две конкурсные короткометражные подборки. На фестивале работают приглашенные кураторы - музыкальные события организовывает мариупольская платформа "ТЮ", а за наполнение урбанистической секции соответствует международный арт-коллектив METASITU

В рамках кинопрограммы будет показана селекция полнометражных фильмов из 13 стран, номинантов и призеров мировых кинофестивалей. Среди них - "Похвала Ничему" сербского режиссера Бориса Митича, кинопоэма, где звучит саундтрек от Tiger Lillies и Pascal Comelade, а текст начитывает рок-идол Игги Поп.

Премьера ленты состоялась на кинофестивале в Локарно. "Вызов" итальянского режиссера Юри Анкарано стал номинантом на "Золотого леопарда" и обладателем Специального приза жюри на кинофестивале в Локарно. "Вкус цемента" Зиада Кальтума из Сирии получил номинацию на Приз Европейской киноакадемии за лучший документальный фильм. Картина "Стена" (Wall) Моран Иферган стала лучшим израильским фильмом года на национальном фестивале DocAviv. Картина турецкого режиссера Гюрджана Кельтека "Метеоры" получила в Локарно награду Swatch Art Peace Hotel, а на международном фестивале в Йиглава - приз за лучший полнометражный дебют.

В этом году на "86" также будет впервые показано интерактивное кино - "Восстание в Мариборе" Мэйпл Рази и Милтона Гийена - во время просмотра зрители смогут самостоятельно выбрать, за какой камерой следить и затем определят развитие событий в фильме

Конкурс "Пальма Севера" в этом году впервые проходит в международном формате: отборочная комиссия получила сто сорок заявок с девяти стран, из которых выбрала 12 лент - 5 украинских и 7 зарубежных. Международное жюри определит обладателя Гран-при и Приза за лучший украинский короткометражный документальный фильм, а прямое голосование - лауреата приза зрительских симпатий.

На фестивале состоится премьерный показ фильмов-финалистов образовательного проекта MyStreetFilmsUkraine: Совместные места. В течение весны участники снимали свои картины под присмотром профессиональных тьюторов, а во время показа в Славутиче жюри выберет среди них победителя.

Специальными гостями 5-го фестиваля кино и урбанистики «86» в Славутиче станут кинематографисты, музыканты, художники, архитекторы и исследователи городского пространства из Европы, Азии и Нового Света. Йоран Олссон - один из ведущих документалистов Швеции - лично представит свою новую ленту "Фонк" и ретроспективу, в которую вошли фильмы "О насилии" и "Черный микстейп 1967-1975". Милтон Гийен с Никарагуа представит фильм "Восстание в Мариборе". В почетное жюри конкурса "Пальма Севера" вошли сценаристка Наталья Ворожбит, журналистка Мария Кувшинова и программный директор кинофестиваля в Иглавы Виктор Корень. Конкурс MyStreetFilmsUkraine будут судить режиссер Милтон Гийен, главный редактор канала Current Time Кенан Алиев и соучредитель художественной формации Wiz-Art Ольга Райтер. Ведущие показов MyStreetFilmsUkraine - журналисты Екатерина Сергацкова и Юрий Марченко.

Музыкальная часть программы называется "Аномалия" и состоит из пяти вечеринок с участием Ptakh_Jung, Freak Rave Cabaret, резидентов 20ft Radio, новых имен приазовской техно-сцены и рабочего ЧАЭС и по совместительству музыканта - DJ Trofimm. Также в программе - специальный гость, гений-космонавт с Позняков. Днем будет работать сцена 20ft Radio, а на открытии и закрытии будут представлены специальные музыкальные перформансы.

В рамках урбанистической программы была запущена работа урбанистической резиденции, где участники из семи стран проводят художественные и урбанистические исследования и представляют их итоги. Славутчане и гости из других городов приглашены к участию в архитектурном воркшопе, цель которого - обустроить кемпинг и воображаемую набережную сухого озера, известного как Котлован. Детская школа урбанистики предлагает образовательные программы во время фестиваля для гостей от 8 до 14 лет и их родителей.

Фестиваль проходит при поддержке Славутичского городского совета, Министерства культуры Украины, Государственного агентства Украины по вопросам кино, National Endowment for Democracy, Plivka, Visegrad Fund, Culture Bridges, Current Time, ElektrizitätsWerke Schönau, Friedrich Ebert Stiftung, Goethe-Institut, Международный фонд " Возрождение ", Польский институт, Adam Mickiewicz Institute.

Кадр из фильма Бориса Митича "Похвала Ничему"

Кадр из фильма Юри Анкарано "Вызов"

Кадр из фильма Мэйпл Рази и Милтона Гийена "Восстание в Мариборе"

Кадр из фильма Лены Коршуны "8:00", конкурс "Пальма Севера"



Кадр из фильма Петра Армяновского "Народный музей Авдеевки", проект MyStreetFilmsUkraine