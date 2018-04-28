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2 мая ограничат движение транспорта в центре Одессы

В очередную годовщину трагических событий 2 мая 2014 года Национальная полиция ограничит движение транспорта в центральной части города, в том числе в районе Куликова поля, Соборной и Греческой площади

Об этом сообщили в мэрии Одессы, передает Думская.net.

С 07:00 до 22:00 вносятся временные изменения в схемы движения городского общественного транспорта - автобусных маршрутов №№ 175, 185:

- в направлении движения к аптеке Гаевского - от ул. Жуковского на Тираспольскую площадь, ул. Нежинскую, ул. Спиридоновскую (конечная остановка);

- в направлении движения до аптеки Гаевского - от ул. Жуковского на Тираспольскую площадь, ул. Нежинскую, ул. Спиридоновскую (конечная остановка);

- в направлении движения к Мемориалу 411-й батареи - от ул. Спиридоновской до пл. Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршрутам.

  • Напомним, в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика "ЛНР", который принимал участие в трагических событиях 2 мая в Одессе.
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