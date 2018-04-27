Известный тренер не сдержал слез после исторической победы в Евролиге
27 апреля, 2018, 14:37
Тренер литовского "Жальгириса" Шарунас Ясикявичюс не сдержал слез после исторического выхода в "Финал четырех" баскетбольной Евролиги
Об этом сообщает Xsport.
Ясикявичюс эмоционально отреагировал на победу команды из Каунаса над греческим "Олимпиакосом" в овертайме четвертого матча серии плей-офф - 87:78. "Жальгирис" выиграл серию 3:1.
"Эти ребята - особая команда. Это правда, что у них нет опыта, но немного команд Евролиги такие боевые, как "Жальгирис". Они компенсируют свою неопытность чудесным духом", - сказал Ясикявичюс после мата.
- Также в финал уже вышел турецкий "Фенербахче", еще за две путевки продолжается борьба в парах "Химки" (Россия) - ЦСКА (Россия) - "Панатинаикос" (Греция) - "Реал" (Испания).
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