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Известный тренер не сдержал слез после исторической победы в Евролиге


фото: twitter.com/bczalgiris
Тренер литовского "Жальгириса" Шарунас Ясикявичюс не сдержал слез после исторического выхода в "Финал четырех" баскетбольной Евролиги

Об этом сообщает Xsport.

Ясикявичюс эмоционально отреагировал на победу команды из Каунаса над греческим "Олимпиакосом" в овертайме четвертого матча серии плей-офф - 87:78. "Жальгирис" выиграл серию 3:1.

"Эти ребята - особая команда. Это правда, что у них нет опыта, но немного команд Евролиги такие боевые, как "Жальгирис". Они компенсируют свою неопытность чудесным духом", - сказал Ясикявичюс после мата.

  • Также в финал уже вышел турецкий "Фенербахче", еще за две путевки продолжается борьба в парах "Химки" (Россия) - ЦСКА (Россия) - "Панатинаикос" (Греция) - "Реал" (Испания).
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