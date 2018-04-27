Известный тренер не сдержал слез после исторической победы в Евролиге

27 апреля, 2018, 14:37

Тренер литовского "Жальгириса" Шарунас Ясикявичюс не сдержал слез после исторического выхода в "Финал четырех" баскетбольной Евролиги

Об этом сообщает Xsport.

Ясикявичюс эмоционально отреагировал на победу команды из Каунаса над греческим "Олимпиакосом" в овертайме четвертого матча серии плей-офф - 87:78. "Жальгирис" выиграл серию 3:1.

"Эти ребята - особая команда. Это правда, что у них нет опыта, но немного команд Евролиги такие боевые, как "Жальгирис". Они компенсируют свою неопытность чудесным духом", - сказал Ясикявичюс после мата.