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Известного американского комика Билла Косби обвинили в сексуальных домогательствах

80-летнего американского комедийного актера Билла Косби признали виновным в сексуальных домогательствах и преднамеренном подмешивании наркотиков другому лицу

Об этом сообщает DW.

В четверг, 26 апреля, решением суда присяжных города Норристаун (штат Пенсильвания) 80-летнего комедийного актера Билла Косби признали виновным в сексуальных домогательствах.

Суд дважды рассматривал дело – во время первого заседания судьям не удалось принять общее решение.

Около 60 женщин обвинили Косби в сексуальных домогательствах. Историю 2004 года рассказала бывшая работница университета Андреа Констенд. Женщина сообщила, что актер усыпил ее с помощью таблеток в своем доме в Филадельфии и совершил сексуальное надругательство. По данным AFP, 12 лет назад Косби и Констенд подписали мировое соглашение, в результате которой актер якобы заплатил женщине 3,38 миллиона долларов.

До оглашения приговора Косби может находиться на свободе под залог в один миллион долларов.

Первый процесс по этому делу завершился незадолго до начала кампании #MeToo, во время которой сотни американских женщин признались, что переживали случаи секс-домогательств со стороны целого ряда богатых и влиятельных мужчин.

Приговор Косби информагентство Reuters называет "решающей победой для прокуроров в одном из первых дел по секс-домогательствах знаменитостей в эру #MeToo".

  • #MeToo – популярный хэштег, под которым в соцсетях рассказывают истории о сексуальных домогательствах.
  • В феврале главу женского объединения в законодательном собрании Калифорнии Кристину Гарсия обвинили в сексуальных домогательствах.Кристина Гарсия также известна как одна лидеров движения против сексуальных домогательств #MeToo. В декабре 2017 года журнал Time включил Гарсию в число "разрушителей тишины" - людей, которые заявили о домогательствах или публично поддержали подобные заявления.
  • 10 октября 2017 года продюсер и основатель киностудии Харви Вайнштайн был вынужден покинуть собственную компанию The Weinstein Company, которую он создал вместе со своим братом Бобом, из-за секс-скандала.
  • Власти Франции начали процедуру лишения голливудского продюсера Харви Вайнштайна ордена Почетного легиона из-за подозрений в сексуальных домогательствах, а члены Американской киноакадемии исключили продюсера Харви Вайнштайна из организации из-за подозрений в сексуальных домогательствах.
  • В начале ноября секс-скандал разразился и вокруг Кевина Спейси - после обвинений со стороны актера Энтони Реппа в домогательствах в 1986 году, когда Репп был несовершеннолетним.
  • Из-за этого актер лишился контракта с Netflix, а сервис прекратил съемки сериала "Карточный домик".
  • Кроме Реппа в домогательствах актера обвинили еще несколько человек, среди которых режиссер-документалист Тони Монтана бармен из Великобритании Дэниэл Билл и актер Роберто Кавазос.
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