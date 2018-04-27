Известного американского комика Билла Косби обвинили в сексуальных домогательствах

27 апреля, 2018, 09:14

80-летнего американского комедийного актера Билла Косби признали виновным в сексуальных домогательствах и преднамеренном подмешивании наркотиков другому лицу

Об этом сообщает DW.

В четверг, 26 апреля, решением суда присяжных города Норристаун (штат Пенсильвания) 80-летнего комедийного актера Билла Косби признали виновным в сексуальных домогательствах.

Суд дважды рассматривал дело – во время первого заседания судьям не удалось принять общее решение.

Около 60 женщин обвинили Косби в сексуальных домогательствах. Историю 2004 года рассказала бывшая работница университета Андреа Констенд. Женщина сообщила, что актер усыпил ее с помощью таблеток в своем доме в Филадельфии и совершил сексуальное надругательство. По данным AFP, 12 лет назад Косби и Констенд подписали мировое соглашение, в результате которой актер якобы заплатил женщине 3,38 миллиона долларов.

До оглашения приговора Косби может находиться на свободе под залог в один миллион долларов.

Первый процесс по этому делу завершился незадолго до начала кампании #MeToo, во время которой сотни американских женщин признались, что переживали случаи секс-домогательств со стороны целого ряда богатых и влиятельных мужчин.

Приговор Косби информагентство Reuters называет "решающей победой для прокуроров в одном из первых дел по секс-домогательствах знаменитостей в эру #MeToo".