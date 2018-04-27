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Из головы гигантской фигуры Иисуса в Польше демонтируют антенну, что раздавала интернет

Церковь признала, что из крупнейшей в мире статуи Иисуса в польском городе Свебодзин разносился интернет-сигнал, и пообещала демонтировать антенны

Об этом пишет onet.pl

В официальном заявлении курии епархии Зеленогурского-Гожувской заявили, что эти устройства на верхушке статуи могут ранить чувства людей, особенно верующих.

Священник прихода Милосердия Божьего в Свебодзине Ян Романюк заказал демонтаж в ближайшие дни, но не позднее 10 мая. Кроме того, в письме отмечалось, что предыдущие заявления прихода были ложными.

Теперь священник изложил совсем иную позицию, чем ранее говорил журналистам.

Выяснилось, что в 2016 году приход заключил договор на безвозмездное пользование пространством на фигуре Иисуса Христа, где и были установлены устройства для интернет-передачи. В обмен на сотрудничество приход получил бесплатный визуальный мониторинг и доступ к широкополосному интернету. Отмечается, что никаких других выгод приход не получил.

Интернетом могли также пользоваться паломники и туристы, которые находились рядом с фигурой Христа.

Представители курии также извинились перед журналистами.

"От имени епархиального епископа спасибо журналистам за решение этого вопроса и за информирование общественности об этом, и я жалею о том, как средства массовой информации были проинформированы по этому делу", - сказано в заявлении.

  • Напомним, польские журналисты обнаружили, что на вершине 33-метровой фигуры Иисуса Христа в Свебодзини установили антенны. Представители компании, которая предоставляет интернет, заверили, что это инициатива священника местного прихода. Однако в самом приходе журналистам опровергли эту информацию, заявив, что ничего об этом не знают.
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