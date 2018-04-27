Из головы гигантской фигуры Иисуса в Польше демонтируют антенну, что раздавала интернет
Об этом пишет onet.pl
В официальном заявлении курии епархии Зеленогурского-Гожувской заявили, что эти устройства на верхушке статуи могут ранить чувства людей, особенно верующих.
Священник прихода Милосердия Божьего в Свебодзине Ян Романюк заказал демонтаж в ближайшие дни, но не позднее 10 мая. Кроме того, в письме отмечалось, что предыдущие заявления прихода были ложными.
Теперь священник изложил совсем иную позицию, чем ранее говорил журналистам.
Выяснилось, что в 2016 году приход заключил договор на безвозмездное пользование пространством на фигуре Иисуса Христа, где и были установлены устройства для интернет-передачи. В обмен на сотрудничество приход получил бесплатный визуальный мониторинг и доступ к широкополосному интернету. Отмечается, что никаких других выгод приход не получил.
Интернетом могли также пользоваться паломники и туристы, которые находились рядом с фигурой Христа.
Представители курии также извинились перед журналистами.
"От имени епархиального епископа спасибо журналистам за решение этого вопроса и за информирование общественности об этом, и я жалею о том, как средства массовой информации были проинформированы по этому делу", - сказано в заявлении.
- Напомним, польские журналисты обнаружили, что на вершине 33-метровой фигуры Иисуса Христа в Свебодзини установили антенны. Представители компании, которая предоставляет интернет, заверили, что это инициатива священника местного прихода. Однако в самом приходе журналистам опровергли эту информацию, заявив, что ничего об этом не знают.
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