Wizz Air запустит новые рейсы из Киева в Вену, Берлин и Франкфурт-на-Майне
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно новой системе бронирования, новые рейсы запланированы в Вену, Берлин и Франкфурт-на-Майне. Но Wizz Air откажется от полетов в Франкфурт-Хана.
Как сообщил исполнительный вице-президент и заместитель генерального директора Wizz Air Стивен Джонс во время пресс-конференции в Киеве 27 апреля, в прошлом году компания перевезла около 30 млн пассажиров. А в 2018 году компания намерена перевезти 35 млн пассажиров на 100 самолетах.
Согласно системе бронирования, предполагается, что рейсы во Франкфурт и Берлин (Шенефельд) начнутся с 1 июля. Первые две недели они будут осуществляться 4 раза в неделю, а затем ежедневно. В Вену полеты откроют в конце октября и будут осуществляться ежедневно.
Wizz Air, крупнейший лоукост перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы с 28 баз в 16 странах. Флот авиакомпании состоит из 96 самолетов Airbus A320 и Airbus A321. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "WIZZ" и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.
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