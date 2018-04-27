Volkswagen делает чехлы для iPhone из разбитых авто. В чем смысл

27 апреля, 2018, 17:10

Шведское подразделение Volkswagen совместно с компанией NordDDB изготавливают чехлы для Apple iPhone 8 с кузовных панелей авто, которые разбились из-за водителей, взявших в руки телефон во время вождения

Об этом пишет Motor1.

"Мы знаем, как это бывает: находясь за рулем, внезапно берешь телефон, чтобы ответить на звонок или отправить сообщение, - говорит Юхан Карлссон (Johan Karlsson), бренд-менеджер в стокгольмском подразделении Volkswagen, - однако в этот момент вероятность попасть в ДТП увеличивается в 23 раза".

"Мы надеемся, что чехол для телефона, сделанный из машин, разбитых в таких авариях, заставит человека подумать дважды, прежде чем он решит взять в руки телефон. Чехол будет молчаливым напоминанием того, что следует следить за дорогой", - добавляет он.

Сообщается, что линия ограничена и всего будет выпущено 153 чехла. Каждый из них будет напоминать об одном из серьезных ДТП, которые произошли в Швеции в первый месяц после принятия закона, запрещающего держать телефон в руке, находясь за рулем (закон вступил в силу в феврале).

Средства, вырученные от продажи чехлов, пойдут благотворительной организации Trafikskadefonden, которая занимается помощью людям, пострадавшим в авариях. Стоит один такой чехол 599 шведских крон (около 69 долларов).

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