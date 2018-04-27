ВККСУ рекомендует уволить 19 судей - не смогли сдать экзамен по квалификации
27 апреля, 2018, 13:42
Высшая квалификационная комиссия судей Украины рекомендует к увольнение 19 судей, которые не сдали экзамены
Об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.
26 апреля на заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины определили результаты квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности по итогам экзаменов. Решался вопрос их допуска ко второму этапу квалификационного оценивания - исследование досье и собеседования.
"19 судей местных и апелляционных судов не сдали экзамены и не допущены к собеседованию. Эти судьи признаны такими, что не соответствуют занимаемой должности. Комиссия рекомендует Высшему совету правосудия рассмотреть вопрос об их увольнении с должности судьи", - говорится в сообщении.
В частности, рекомендованы к увольнению:
- Напомним, общественный совет добропорядочности заявил, что большинство нового состава Верховного суда не заслуживает доверия.
- В Киеве уволили судью, которая отбирала права у активистов Майдана за поездку в Межигорье.
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