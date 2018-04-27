В России забанили "ВКонтакте" и "Яндекс", пытаясь блокировать Telegram

27 апреля, 2018, 12:30

В ночь на 27 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных некоторые IP-адреса "ВКонтакте", "Яндекса", "Одноклассников", Facebook, Twitter, LiveInternet и Yahoo

При этом ведомство внесло в реестр запрещенных один из двух основных IP-адресов социальной сети "ВКонтакте", сообщает Telegram-канал RKNShowtime, который в автоматическом режиме обновляет информацию о перечне заблокированных сайтов.

Сейчас эти IP-адреса уже "свободны от блокировки". При этом операторам связи, по словам представителей ведомства, эти данные не предоставлялись. Несмотря на это, адреса появились в официальной выгрузке Роскомнадзора, которую автоматически используют для своей работы провайдеры. Адреса исчезли из реестра через два часа.

"Кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы", - прокомментировал Роскомнадзор.

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Напомним, Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram на территории России, внося в реестр запрещенных миллионы IP-адреса Amazon и Google - мессенджер использует их для обхода блокировки. В результате пострадали более 400 компаний, которые используют мощности Amazon и Google в своей работе.

Ведомство пыталось начать сотрудничество с Google и Amazon по вопросу блокировки мессенджера в России, однако компании отказались работать с российскими властями по этому вопросу.

В Москве 30 апреля пройдет митинг против блокировки Telegram. Организаторы выступают за восстановление доступа к Telegram, отставку главы Роскомнадзора Александра Жарова, а также против «закона Яровой» и других законов, ограничивающих свободу в интернете.