В России сносят здания Института, который потенциально мог изготавливать "Новичок"
Об этом сообщает “Интерфакс”.
"ДержНДИОХТ - это институт, который после завершения программы уничтожения химоружия уничтожает сам себя. Сейчас там идет снос корпусов, весь строительный мусор проходит через высокотемпературные печи. Обожженный мусор складируют на специальном полигоне. Это все делается с целью очистки территории института для дальнейшего развития там какого-то нового производства", - рассказал глава закрытого административного территориального объединения Шихани Андрей Татаринов.
Сейчас в институте работает 200 жителей города. Сам институт состоит всего из нескольких корпусов. Снос домов производится потому, что в них велась работа с ядовитыми веществами, и использовать помещение для чего-то еще больше нельзя.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле.
- Украина высылает 13 российских дипломатов.
- 27 стран и НАТО высылают более 150 российских дипломатов.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место.
- Юлия Скрипаль отказалась от помощи России и встречи с двоюродной сестрой.
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