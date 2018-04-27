В России сносят здания Института, который потенциально мог изготавливать "Новичок"

27 апреля, 2018, 21:37

Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии в Шиханах сносит свои корпуса. По мнению британских СМИ, именно там могли изготовить отравляющее вещество "Новичок"

Об этом сообщает “Интерфакс”.

"ДержНДИОХТ - это институт, который после завершения программы уничтожения химоружия уничтожает сам себя. Сейчас там идет снос корпусов, весь строительный мусор проходит через высокотемпературные печи. Обожженный мусор складируют на специальном полигоне. Это все делается с целью очистки территории института для дальнейшего развития там какого-то нового производства", - рассказал глава закрытого административного территориального объединения Шихани Андрей Татаринов.

Сейчас в институте работает 200 жителей города. Сам институт состоит всего из нескольких корпусов. Снос домов производится потому, что в них велась работа с ядовитыми веществами, и использовать помещение для чего-то еще больше нельзя.