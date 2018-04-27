В Подольском райсуде Киева проводят обыски

27 апреля, 2018, 16:38

Служба безопасности совместно с сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ проводит обыски в Подольском райсуде Киева

Об этом сообщает "Еспресо" со ссылкой на собственные источники в НАБУ.

Обыски происходит согласно процессуального законодательства. О деталях проведения обысков сообщат после их завершения.