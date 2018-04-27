В Подольском райсуде Киева проводят обыски
27 апреля, 2018, 16:38
Служба безопасности совместно с сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ проводит обыски в Подольском райсуде Киева
Об этом сообщает "Еспресо" со ссылкой на собственные источники в НАБУ.
Обыски происходит согласно процессуального законодательства. О деталях проведения обысков сообщат после их завершения.
- Напомним, СБУ недавно обыскивало предприятие по производству двигателей "Мотор-Сич".
- Позже стало известно, что обыски проводились с целью найти дополнительные доказательства в уголовном производстве по ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению) и ст.113 (диверсия).