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В Подольском райсуде Киева проводят обыски


фото: yourlawyer.in.ua
Служба безопасности совместно с сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ проводит обыски в Подольском райсуде Киева

Об этом сообщает "Еспресо" со ссылкой на собственные источники в НАБУ.

Обыски происходит согласно процессуального законодательства. О деталях проведения обысков сообщат после их завершения.

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