В Киеве банда фальсификаторов подделывала дипломы о высшем образовании и земельные акты
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Дипломы изготавливали в Днепровском районе жители столицы.
По материалам следствия, заказы на изготовление дипломов бакалавра, магистра, доктора наук, аттестаты, свидетельства, государственные акты на право частной собственности на землю, свидетельства о браке и тому подобное злоумышленники подыскивали через сайты, которые сами же администрировали.
Во время обысков по месту жительства и мест, с которых администрировали интернет-ресурсы, обнаружили и изъяли оборудование для изготовления подделок, большое количество заготовок бланков, а также уже подделанные и готовые для сбыта официальные документы.
Также правоохранители выявили около 100 поддельных печатей государственных органов Украины, бывшего СССР, Российской Федерации, а также частных и государственных субъектов предпринимательской деятельности.
Департамент киберполиции Украины устанавливает лиц, которые пользовались услугами интернет-ресурсов фальсификатора, и использовали поддельные документы.
Назначен ряд экспертиз для установления происхождения бланков и голографических защитных элементов, которые использовались для подделки официальных документов.
Досудебное расследование продолжается по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины. Также дополнительно проверяется наличие в действиях злоумышленников признаков преступлений по ст. 199 (изготовление, хранение и сбыт государственных ценных бумаг, голографических защитных элементов) и ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
По данным правоохранителей, фальсификаторы на протяжении 2015-2017 годов "заработали" более 2 млн грн.
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