В Госдепе заявили о крупнейшей со времен Холодной войны актуальности НАТО из-за агрессии России
Об этом заявила в Twitter пресс-секретарь Госдепа США Хизер Найерт.
НАТО наиболее актуален, чем когда-либо со времен холодной войны. Сегодня мы сфокусированы на российской агрессии и способности угрожать соседям, вторгаться к ним, пытаться принуждать и подрывать их", - заявила Найерт.
Пресс-секретарь Госдепа акцентировала на дестабилизирующих действиях России в Украине, Грузии и Сирии.
"НАТО является оборонительным союзом перед лицом угрозы", - подытожила Наерт.
#NATO more relevant than any time since Cold War. Today, we focused on #Russia's continued aggression and ability to threaten, coerce, undermine, and invade its neighbors. Plays destabilizing role in #Ukraine, #Georgia, and #Syria. NATO is a defensive alliance in face of threat.— Heather Nauert (@statedeptspox) 27 апреля 2018 г.
Напомним, новый госсекретарь США Майк Помпео приехал на встречу НАТО обсудить российскую агрессию в Украине, Сирии и Грузии.
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