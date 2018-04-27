В Госдепе заявили о крупнейшей со времен Холодной войны актуальности НАТО из-за агрессии России

27 апреля, 2018, 12:10

В Госдепе США подчеркнули на крупнейшей со времен Холодной войны актуальности НАТО из-за военной агрессии России в отношении других стран

Об этом заявила в Twitter пресс-секретарь Госдепа США Хизер Найерт.

НАТО наиболее актуален, чем когда-либо со времен холодной войны. Сегодня мы сфокусированы на российской агрессии и способности угрожать соседям, вторгаться к ним, пытаться принуждать и подрывать их", - заявила Найерт.

Пресс-секретарь Госдепа акцентировала на дестабилизирующих действиях России в Украине, Грузии и Сирии.

"НАТО является оборонительным союзом перед лицом угрозы", - подытожила Наерт.

#NATO more relevant than any time since Cold War. Today, we focused on #Russia's continued aggression and ability to threaten, coerce, undermine, and invade its neighbors. Plays destabilizing role in #Ukraine, #Georgia, and #Syria. NATO is a defensive alliance in face of threat. — Heather Nauert (@statedeptspox) 27 апреля 2018 г.

Напомним, новый госсекретарь США Майк Помпео приехал на встречу НАТО обсудить российскую агрессию в Украине, Сирии и Грузии.