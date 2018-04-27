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В Госдепе заявили о крупнейшей со времен Холодной войны актуальности НАТО из-за агрессии России


фото: usembassy.gov
В Госдепе США подчеркнули на крупнейшей со времен Холодной войны актуальности НАТО из-за военной агрессии России в отношении других стран

Об этом заявила в Twitter пресс-секретарь Госдепа США Хизер Найерт.

НАТО наиболее актуален, чем когда-либо со времен холодной войны. Сегодня мы сфокусированы на российской агрессии и способности угрожать соседям, вторгаться к ним, пытаться принуждать и подрывать их", - заявила Найерт.

Пресс-секретарь Госдепа акцентировала на дестабилизирующих действиях России в Украине, Грузии и Сирии.

"НАТО является оборонительным союзом перед лицом угрозы", - подытожила Наерт.

Напомним, новый госсекретарь США Майк Помпео приехал на встречу НАТО обсудить российскую агрессию в Украине, Сирии и Грузии.

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