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В Дарницком районе столицы взорвался автомобиль: погиб человек

В одном из районов Киева произошел взрыв в автомобиле, в результате которого погиб пассажир

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Дарницком районе Киева, на улице Драгоманова, произошел взрыв в автомобиле Chevrolet Lacetti. В результате детонации пассажир авто погиб на месте, а водителя забрали в больницу с тяжелыми травмами - он потерял много крови.

Также в больницу забрали девушку, однако пока неизвестно, находилась ли она в авто или у нее была острая реакция на стресс.

По словам свидетелей, из неустановленного автомобиля бросили гранату и уехали. Насколько это соответствует действительности и может ли взрыв быть вызван какими-то техническими проблемами, устанавливает следственно-оперативная группа и специалисты передвижной взрывотехнической лаборатории.

Слова свидетелей, что из автомобиля Subaru бросили гранату в автомобиль Chevrolet Lacetti, предварительно не подтвердились. Люди из Subaru рассказали не на камеру, что после взрыва они вышли из авто, чтобы оказать первую помощь. В любом случае следователи отрабатывают все версии и проверяют все причины, которые привели к трагедии.

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