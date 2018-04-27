Украинская дзюдоистка завоевала бронзу чемпионата Европы
27 апреля, 2018, 13:58
Марина Черняк принесла Украине первую награду чемпионата Европы по дзюдо
Об этом сообщает официальный сайт Федерации дзюдо Украины.
На соревнованиях во французском городе Монпелье Черняк сначала победила Катарину Косту из Португалии, которая в этом сезоне выиграла золото и серебро серии Гран-при, а также бронзу Континентального кубка.
Затем украинка уступила венгерке Еве Черновицки, но удачно выступила в утешительном турнире. Черняк победила Динару Локманхеким из Турции, а в споре за награду одолела француженку Мелани Клеман, которая в нынешнем сезоне выигрывала бронзу Grand Slam и становилась третьей на этапе Гран-при.
- Для Марины Черняк это уже вторая награда чемпионата Европы - украинка также завоевала бронзу континентального первенства в 2014 году.
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