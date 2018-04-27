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Украина будет поставлять трамваи в Египет

Одесская фирма «Татра-Юг» выиграла тендер на поставку 15 трамваев в египетский город Александрия

Об этом в интервью Центру транспортных стратегий сообщил директор компании Анатолий Кердивара.

По его словам, контракт на изготовление трамваев фирма получила еще год назад, и только недавно заказчики внесли аванс.

Трамваи для Египта будут двухсекционными (общая длина составляет 22 м). По требованию заказчика, они будут иметь высокие потолки, что обусловлено особенностями трамвайной системы Александрии.

Планируется, что первые двухсекционные трамваи отправят в Египет уже в июне. Окончательное выполнение контракта ожидается к концу 2019 года.

 

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