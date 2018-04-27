УЕФА назвал игроком недели в Лиге чемпионов форварда "Ливерпуля"
27 апреля, 2018, 13:36
Пользователи сайта УЕФА определили лучшего игрока этой недели в Лиге чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
В голосовании победил нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах. Форвард сборной Египта оформил дубль и сделал две результативные передачи в домашнем полуфинальном матче с итальянской "Ромой".
Салах набрал 92% голосов, опередив защитника мадридского "Реала" Марсело (8%), который отметился забитым голом в гостевой полуфинальной игре с мюнхенской "Баварией".
- "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала победил "Рому" со счетом 5:2.
- В другом полуфинале "Реал" выиграл в гостях у "Баварии" - 2:1.
- Повторные полуфинальные матчи состоятся 1 и 2 мая, в финале Лиги чемпионов 26 мая будет принимать Киев.
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