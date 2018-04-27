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УЕФА назвал игроком недели в Лиге чемпионов форварда "Ливерпуля"


фото: REUTERS
Пользователи сайта УЕФА определили лучшего игрока этой недели в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В голосовании победил нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах. Форвард сборной Египта оформил дубль и сделал две результативные передачи в домашнем полуфинальном матче с итальянской "Ромой".

Салах набрал 92% голосов, опередив защитника мадридского "Реала" Марсело (8%), который отметился забитым голом в гостевой полуфинальной игре с мюнхенской "Баварией".

 

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