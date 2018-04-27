Ученые обнаружили слияние 14 галактик. Это будет самый большой объект в известной Вселенной
Об этом пишет Scince Alert.
Слияние 14 галактик расположено в 12 миллиардах световых лет от Земли. Свет от слияния начал идти к нам через 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва, когда возраст Вселенной исчислялся лишь десятой частью своего нынешнего возраста. Протокластер, названный учеными SPT2349-56, образовался через миллиард лет после Большого взрыва.
Компьютерное моделирование галактик предсказывает, что со временем этот кластер будет собран в одну из мощнейших структур, и возможно, самый известный объект в современном Мироздании.
Галактический кластер впервые был замечен как слабое пятно света, при использовании телескопа Южного полюса и обсерватории Herschel. Затем астрономы использовали комплекс радиотелескопов, расположенный в чилийской пустыне Атакама, для более подробных наблюдений.
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- Недавно ученые из NASA впервые визуализировали процесс таяния отдельной снежинки и представили 3D-модель данного процесса.
- Также сотрудники космического агентства протестировали нового робота по "имени" InSight (Интуиция), которого собираются отправить на Марс.
- Узнайте, как это - лететь сквозь Туманность Ориона. Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета.
- Американское аэрокосмическое агентство (NASA) обнародовало видео, в котором собрало самые популярные снимки прошлого года.
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