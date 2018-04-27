Ученые обнаружили слияние 14 галактик. Это будет самый большой объект в известной Вселенной

27 апреля, 2018, 16:07

Международная группа астрономов обнаружила слияние с 14 галактик, которые сталкиваются, и в конечном итоге могут образовать мощнейший объект в известной Вселенной

Об этом пишет Scince Alert.

Слияние 14 галактик расположено в 12 миллиардах световых лет от Земли. Свет от слияния начал идти к нам через 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва, когда возраст Вселенной исчислялся лишь десятой частью своего нынешнего возраста. Протокластер, названный учеными SPT2349-56, образовался через миллиард лет после Большого взрыва.

Компьютерное моделирование галактик предсказывает, что со временем этот кластер будет собран в одну из мощнейших структур, и возможно, самый известный объект в современном Мироздании.

Галактический кластер впервые был замечен как слабое пятно света, при использовании телескопа Южного полюса и обсерватории Herschel. Затем астрономы использовали комплекс радиотелескопов, расположенный в чилийской пустыне Атакама, для более подробных наблюдений.

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