Тренер ПСЖ объявил об отставке Эмери
27 апреля, 2018, 15:38
Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери уйдет из команды после завершения нынешнего сезона
Об этом сообщает парижский клуб в twitter.
"Я сообщил игрокам о своей отставке. Я благодарен руководителям клуба, болельщикам и игрокам за эти два сезона", - сказал Эмери.
Эмери возглавляет "ПСЖ" с лета 2016 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат и Кубок Франции, два Кубка лиги и два Суперкубка Франции.
- Однако владельцы ПСЖ были недовольны неудачами клуба в Лиге чемпионов, победы в которой требовали от испанского тренера.
- В нынешнем сезоне французский клуб вылетел из ЛЧ в 1/8 финала, уступив мадридскому "Реалу".
- Эмери начал тренерскую карьеру в 2004 году в клубе "Лорка Депортива". Также возглавлял "Альмерию", "Валенсию", "Севилью" и российский "Спартак".
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