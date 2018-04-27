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Тренер ПСЖ объявил об отставке Эмери


фото: REUTERS
Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери уйдет из команды после завершения нынешнего сезона

Об этом сообщает парижский клуб в twitter.

"Я сообщил игрокам о своей отставке. Я благодарен руководителям клуба, болельщикам и игрокам за эти два сезона", - сказал Эмери.

Эмери возглавляет "ПСЖ" с лета 2016 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат и Кубок Франции, два Кубка лиги и два Суперкубка Франции.

  • Однако владельцы ПСЖ были недовольны неудачами клуба в Лиге чемпионов, победы в которой требовали от испанского тренера.
  • В нынешнем сезоне французский клуб вылетел из ЛЧ в 1/8 финала, уступив мадридскому "Реалу".
  • Эмери начал тренерскую карьеру в 2004 году в клубе "Лорка Депортива". Также возглавлял "Альмерию", "Валенсию", "Севилью" и российский "Спартак".
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