Тренер ПСЖ объявил об отставке Эмери

27 апреля, 2018, 15:38

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери уйдет из команды после завершения нынешнего сезона

Об этом сообщает парижский клуб в twitter.

"Я сообщил игрокам о своей отставке. Я благодарен руководителям клуба, болельщикам и игрокам за эти два сезона", - сказал Эмери.

Эмери возглавляет "ПСЖ" с лета 2016 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат и Кубок Франции, два Кубка лиги и два Суперкубка Франции.